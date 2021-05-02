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Потерявшая работу девушка начала делать неприличные свечи и привела деда в ужас

Lenta.ru
9 часов назад
Потерявшая работы во время пандемии коронавируса девушка из Великобритании начала зарабатывать на жизнь изготовлением свечей в виде секс-игрушек. Об этом пишет Daily Star.
Потерявшая работу девушка начала делать неприличные свечи и привела деда в ужас
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Жительница графства Суррей, 25-летняя Эм Ньютон (Em Newton) решила реализовать свою идею, когда задумалась о подарках на Рождество для близких, и в дальнейшем хобби превратилось в бизнес.
Для начала девушке пришлось заказать 10-15 игрушек из сексшопа, из которых она потом сделала формы для свечей. По ее словам, сложнее всего было объяснить матери, с которой она живет, что находится в посылке, которую привез ей курьер.Родные Эм Ньютон надеялись, что увлечение сойдет на нет, но сейчас она продала уже около 500 неприличных свечек. Маленький бизнес, которым британка занимается на кухне родительского дома, начал приносить доход.
Девушка рассказала, что ее дед, убежденный католик, до сих пор в ужасе от хобби внучки и до сих пор не желает говорить об этом. А мать не может простить ситуацию, когда щенок вынес пришедшему в дом электрику одну из интимных игрушек.
На изготовление одной свечи у Эм Ньютон уходит около часа, они бывают шести разных цветов, самые популярные — розовые и голубые.
Автору требуется около часа, чтобы сделать каждую свечу меньшего размера, в то время как более крупные предметы — дольше. «Я думаю, они просто нравятся людям, потому что это скульптурно интересные формы. Вы можете поставить их на каминной полке, главное, чтобы бабушка не поняла, что это такое», — пошутила девушка.
Ранее королева Великобритании Елизавета II наградила бренд секс-игрушек Lovehoney королевской эмблемой. Глава британской монархии сообщила, что у компании наблюдается «непрерывный выдающийся рост», важный для развития внутренней экономики страны.
Безумный мир,Елизавета II,Газета Daily Star,
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