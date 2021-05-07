Редкий леопард вышел к дому россиян

Краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому россиян в охранной зоне национального парка "Земля леопарда" в Приморье. Очевидцы запечатлели его на видео, ролик опубликован на YouTube-канале ФГБУ "Земля леопарда".
На кадрах видно, как животное выходит из-за кустарника на дорогу. На фоне также можно услышать голоса очевидцев, которые удивляются происходящему.
При этом на сайте нацпарка сказано, что поводов для беспокойства нет:
"За всю историю изучения дальневосточного леопарда не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного его нападения на человека. Это самый мирный леопард в мире".