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Редкий леопард вышел к дому россиян

Мира Маркина
55 минут назад
Краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому россиян в охранной зоне национального парка "Земля леопарда" в Приморье. Очевидцы запечатлели его на видео, ролик опубликован на YouTube-канале ФГБУ "Земля леопарда".
На кадрах видно, как животное выходит из-за кустарника на дорогу. На фоне также можно услышать голоса очевидцев, которые удивляются происходящему.
При этом на сайте нацпарка сказано, что поводов для беспокойства нет:
"За всю историю изучения дальневосточного леопарда не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного его нападения на человека. Это самый мирный леопард в мире".
Безумный мир,Видео,
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