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Чудище из озера попалось на крючок жителю Новосибирска

VN.ru Все новости Новосибирской области
18 часов назад
Рыбак Антон Курдюмов похвастался трофейным уловом. Мужчине удалось поймать восьмикилограммового сазана.
Чудище из озера попалось на крючок жителю Новосибирска
Фото: VN.ru VN.ru
Антон Курдюмов из Новосибирскак рыбачил на выходных на озере Сартлан в Убинском районе и поймал огромного сазана. Рыба потянула на целых восемь килограммов.
Озеро Сартлан пользуется недоброй славой у рыбаков. Необъяснимое заболевание здесь впервые появилось в 1946-1948 годах. Затем в 1984-1987 годах наблюдалась новая вспышка среди населения побережья озера Убинское Новосибирской области. Тогда несколько человек погибли в страшных судорогах. Изучая неизвестную болезнь, сотрудники СО РАН в 1997 году ставили опыты. Кошкам скармливали рыбу из Сартлана. Для контрольных групп животных использовали рыбу из озера Хорошее и Обского водохранилища. За животными вели постоянное клиническое наблюдение. Биопробы были положительными при скармливании кошкам сазана и язя, выловленных в озере Сартлан. Гибель животных наступала на 32-48-й день.
«Сазан — одна из самых красивых и сильных рыб в мире. Он настоящий боец, поймать его очень сложно, ведь этот усатый друг очень умный и капризный, часто ловля сазана заканчивается неудачно, и рыбаки приезжают домой с пустыми садками», — говорит кандидат в мастера по рыболовному спорту, член сборной
Новосибирской области Никита Дюпин. Восьмикилограммовый сазан из озера Сартлан — не самый крупный для Новосибирской области. В 2019 году житель Новосибирска поймал сазана весом 10 килограммов. Это было на озере Глухое.
А в прошлом году сибирячка Лариса Северина поймала на спиннинг в Обском водохранилище сазана, который при взвешивании показал отметку 18,2 килограмма. Пользователей социальных сетей поразили размеры рыбы и то, как легко девушка держит тяжелого «монстра» на руках.
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