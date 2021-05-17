Чудище из озера попалось на крючок жителю Новосибирска

Рыбак Антон Курдюмов похвастался трофейным уловом. Мужчине удалось поймать восьмикилограммового сазана.

Фото: VN.ru VN.ru

Антон Курдюмов из Новосибирскак рыбачил на выходных на озере Сартлан в Убинском районе и поймал огромного сазана. Рыба потянула на целых восемь килограммов.

Озеро Сартлан пользуется недоброй славой у рыбаков. Необъяснимое заболевание здесь впервые появилось в 1946-1948 годах. Затем в 1984-1987 годах наблюдалась новая вспышка среди населения побережья озера Убинское Новосибирской области. Тогда несколько человек погибли в страшных судорогах. Изучая неизвестную болезнь, сотрудники СО РАН в 1997 году ставили опыты. Кошкам скармливали рыбу из Сартлана. Для контрольных групп животных использовали рыбу из озера Хорошее и Обского водохранилища. За животными вели постоянное клиническое наблюдение. Биопробы были положительными при скармливании кошкам сазана и язя, выловленных в озере Сартлан. Гибель животных наступала на 32-48-й день.

«Сазан — одна из самых красивых и сильных рыб в мире. Он настоящий боец, поймать его очень сложно, ведь этот усатый друг очень умный и капризный, часто ловля сазана заканчивается неудачно, и рыбаки приезжают домой с пустыми садками», — говорит кандидат в мастера по рыболовному спорту, член сборной

Новосибирской области Никита Дюпин. Восьмикилограммовый сазан из озера Сартлан — не самый крупный для Новосибирской области. В 2019 году житель Новосибирска поймал сазана весом 10 килограммов. Это было на озере Глухое.