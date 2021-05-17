Чудище из озера попалось на крючок жителю Новосибирска

Озеро Сартлан пользуется недоброй славой у рыбаков. Необъяснимое заболевание здесь впервые появилось в 1946-1948 годах. Затем в 1984-1987 годах наблюдалась новая вспышка среди населения побережья озера Убинское Новосибирской области. Тогда несколько человек погибли в страшных судорогах. Изучая неизвестную болезнь, сотрудники СО РАН
в 1997 году ставили опыты. Кошкам скармливали рыбу из Сартлана. Для контрольных групп животных использовали рыбу из озера Хорошее и Обского водохранилища. За животными вели постоянное клиническое наблюдение. Биопробы были положительными при скармливании кошкам сазана и язя, выловленных в озере Сартлан. Гибель животных наступала на 32-48-й день.