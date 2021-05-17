В Центральном детском магазине на Лубянке 16 мая прошла автограф-сессия с актерами и создателями фильма "Майор Гром: Чумной доктор". На встречу, которая была назначена на 12 часов дня, пришло порядка пяти тысяч человек. На улице перед ЦДМ с самого утра образовалась очередь, а в помещении — сильная давка.

Фанаты фильма по комиксам российского издательства Bubble Comics заняли несколько этажей детского магазина, чтобы получить автографы Сергея Горошко Дмитрия Чеботарева , сыгравших в картине главные роли.

"Все кричали, ломали ограждения, наплевали на личное пространство, кидали в актеров какие-то вещи... В общем не схватить панику в такой ситуации очень сложно", — рассказал пользователь Twitter @snack_snack_31.

Как выяснил "Рамблер", многие приехали на встречу из других городов. Однако меньше, чем через час после начала мероприятие пришлось прервать, а фанатам разойтись по домам. Людям в толпе начало становиться плохо, и кто-то вызвал полицию. Из-за плохого самочувствия пришлось покинуть встречу и актеру Сергею Горошко.

"Нас изначально практически придавили ограждениями к впереди стоящим, рядом девочка упала в обморок от духоты и давки", "Меня несколько раз ударили и трижды чуть не затоптали", — написали в Сети.

@lovvur/ Twitter

Как рассказали присутствующие, организовывать толпу и разводить потоки людей на улице и внутри помогали "стихийные волонтеры". Кто-то раздавал людям воду, а кто-то — крекеры и лекарства.

"Я просто с шоке, толпа вела себя абсолютно НЕАДЕКВАТНО.... Безумный фанаты", — написала пользовательница "ВКонтакте" Элина Разумовская.

Издательство сделало заявление в своем Instagram, что из-за большого количества желающих попасть на автограф-сессию контролировать происходящее стало невозможно, а команда фильма рассказала в видеообращении, что никто не ожидал "такого ажиотажа".

И хоть в России уже давно проводят многотысячные концерты, игнорируя пандемию, такое оправдание кажется несерьезным, когда речь идет о безопасности людей. Как пишут пользователи, встреча с актерами была организована с нарушением правил. На месте не дежурила бригада скорой помощи, что является обязательным во время массовых мероприятий, никто из поклонников фильма не соблюдал социальную дистанцию, а большинство пришло на встречу без масок и перчаток.

"Ребята, вы серьезно мероприятия не умеете организовывать или прикалываетесь?? Вам самих себя не жалко было?? Мой инст разрывается от тиктоков с Горошко, хотя я не смотрела Грома и не собиралась вроде как, но даже я понимала, что придет толпа фанаток. Ни скорой, все артисты на открытом месте", — возмутились пользовательница Дарья Корчуганова.