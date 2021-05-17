Covid-фетиш: новые извращения, которые появились во время пандемии коронавируса

С начала пандемии популярность вебкам-моделей выросла в разы. Девушки, которые зарабатывают на контенте на ресурсе Only­Fans и других сайтах для взрослых, стали получать намного больше денег, чем до карантина. Стрип-клубы и бордели закрылись, так что их возбужденные клиенты вынуждены были искать утешения на просторах интернета. В связи с возникновением ограничений появились и новые тематические фетиши, связанные с коронавирусом. Узнайте о них из нашего материала.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

42-летняя модель Холли МакГуай рассказала, что регулярно получает просьбы от фетишистов, которые хотят, чтобы она чихала и кашляла перед камерой. За этой ей щедро платят. Некоторые из клиентов просят, чтобы красотка надевала маску во время секс-чатов по FaceTime.

Для того, чтобы чихать и кашлять более натурально, британка нюхает черный перец. Новый фетиш приносит Холли до 500 фунтов (около 52 000 рублей) в день. Один из подписчиков даже просил модель есть пирожные, не снимая маску. Также выполняет самый популярный в последнее время запрос от мужчин – стриптиз в маске.

Холли по просьбе клиентов разыгрывает перед камерой секс-сценарии, в основе которых — Covid-тематика.