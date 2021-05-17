Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Covid-фетиш: новые извращения, которые появились во время пандемии коронавируса

BigPicture.ru
14 часов назад
С начала пандемии популярность вебкам-моделей выросла в разы. Девушки, которые зарабатывают на контенте на ресурсе Only­Fans и других сайтах для взрослых, стали получать намного больше денег, чем до карантина. Стрип-клубы и бордели закрылись, так что их возбужденные клиенты вынуждены были искать утешения на просторах интернета. В связи с возникновением ограничений появились и новые тематические фетиши, связанные с коронавирусом. Узнайте о них из нашего материала.
Covid-фетиш: новые извращения, которые появились во время пандемии коронавируса
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
42-летняя модель Холли МакГуай рассказала, что регулярно получает просьбы от фетишистов, которые хотят, чтобы она чихала и кашляла перед камерой. За этой ей щедро платят. Некоторые из клиентов просят, чтобы красотка надевала маску во время секс-чатов по FaceTime.
Для того, чтобы чихать и кашлять более натурально, британка нюхает черный перец. Новый фетиш приносит Холли до 500 фунтов (около 52 000 рублей) в день. Один из подписчиков даже просил модель есть пирожные, не снимая маску. Также выполняет самый популярный в последнее время запрос от мужчин – стриптиз в маске.
Холли по просьбе клиентов разыгрывает перед камерой секс-сценарии, в основе которых — Covid-тематика.
Многие женщины, которые остались без работы, переквалифицировались в вебкам-модели, и сейчас получают впечатляющую прибыль. Мужчины же ищут в интернете не только секс онлайн, но и просто возможность пообщаться с красивыми девушками.
Вот и Рейчел год назад работала на двух работах, чтобы прокормить семью после развода. Сейчас же мать-одиночка зарабатывает те же деньги, что получала за месяц, всего за неделю, работая вебкам-моделью на сайте Off The Record.
Безумный мир,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители