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Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой озадачила пользователей сети

Lenta.ru
9 часов назад
Мужчина опубликовал фотографию, которая сбила с толку пользователей сети. Их озадачила оптическая иллюзия, из-за которой девочка на снимке будто бы исчезала. Как сообщает Newsweek, опубликованное на Reddit изображение стали активно обсуждать в комментариях.
Иллюзия с исчезающей девочкой озадачила Сеть
Фото: MK24ever / RedditMK24ever / Reddit
На снимке от пользователя Reddit с ником MK24ever ребенок во флуоресцентном топе розового цвета держит игрушку в руках, но визуально создается ощущение, что ноги и туловище девочки ниже талии либо не существуют, либо находятся под землей.
Рядом с ней лужайка, а за ней — изгородь и высокие деревья.
«Моя дочь, а где же ее часть? О, я увидел, а вы?»
— подписал публикацию автор.
Изображение получило более 69 тысяч лайков и более одной тысячи комментариев озадаченных юзеров.
«С первого взгляда я подумал, что тени — это платье, а она лежит на полу», — описал свою реакцию на снимок один из комментаторов. Другой юзер отметил, что даже после того, как осознал иллюзию, «его мозг все еще колеблется между пониманием и замешательством» от увиденного.
Один из пользователей посчитал, что девочка действительно физически находится в земле, в специально вырытой яме. Свое мнение он аргументировал тем, что от ребенка падала лишь частичная тень, из-за чего эта теория должна быть верна.
В итоге MK24ever объяснил, что иллюзия состоит в том, что девочка на самом деле стоит у стены, а снимок сделан с другой стороны. Иными словами, ноги и нижняя часть туловища находятся за стеной, поэтому и не видны. Многие даже после раскрытия тайны снимка не сразу осознали, что на изображении присутствует стена.
Безумный мир,
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