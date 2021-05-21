Женщина годами не замечала неожиданную деталь на своих фото

Мужчина годами добавлял на фотографии из отпуска изображение героя мультсериала «Хи-Мен и властелины вселенной» по имени Скелет втайне от своей жены. История о неожиданной детали на фотографиях из путешествий стала вирусной после того, как о ней рассказал Twitter -аккаунт Dudes Posting Their W’s: за сутки пост набрал более 105 тысяч лайков.

Фото: @DudespostingWs @DudespostingWs

«Мой брат более 10 лет фотошопил фон случайных отпускных фотографий и помещал на них Скелета. Его жена все еще не заметила этого»,

— гласила подпись к снимкам.

На самих фотографиях герой мультсериала оказывался вместе с семьей в самых разных местах: в заснеженном лесу, на улицах города или на террасе ресторана.

В комментариях к посту многие похвалили мужчину за его идею. Некоторые признались, что тоже не заметили бы персонажа из «Хи-Мена».

«Мне понадобилось очень много времени, чтобы разглядеть его, хотя я знал, что он там есть. Это очень круто! Хотелось бы знать, как она отреагирует, когда однажды узнает об этом»,

— отметил пользователь с ником Terminator

Пользователи также поиронизировали над возможной причиной того, почему супруга героя истории до сих пор не раскрыла его секрет.

«Видимо, ее волнует только то, как она получилась на фотография. Вы что, никогда не видели, как женщины изучают снимки сразу после того, как они были сделаны?»

Другие же посчитали, что женщина давно догадалась о забаве ее мужа, но ведет себя так, как будто не замечает Скелета, чтобы не портить ему веселье. «Как же ему с ней повезло!» — восхитился @tider16