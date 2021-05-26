Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Рыбаки поймали акулу-людоеда и отпустили ее рядом с купающимися

Lenta.ru
3 часа назад
В австралийском штате Новый Южный Уэльс рыболовы случайно поймали большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Рыбаки поймали акулу-людоеда и отпустили ее
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Большая белая акула клюнула, когда Лукас Смит (Lucas Smith) и его друг рыбачили на южном берегу штата, пытаясь поймать узкозубых акул. Поскольку лов больших белых акул запрещен, рыбу пришлось отпустить.
Несмотря на это, рыбакам не пришлось возвращаться домой с пустыми руками.
«За короткую трехчасовую рыбалку мы поймали в том месте еще двух акул, и все это время люди купались прямо рядом с нами»,
— рассказал Смит.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители