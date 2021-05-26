Рыбаки поймали акулу-людоеда и отпустили ее

В австралийском штате Новый Южный Уэльс рыболовы случайно поймали большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Большая белая акула клюнула, когда Лукас Смит (Lucas Smith) и его друг рыбачили на южном берегу штата, пытаясь поймать узкозубых акул. Поскольку лов больших белых акул запрещен, рыбу пришлось отпустить.

Несмотря на это, рыбакам не пришлось возвращаться домой с пустыми руками.

«За короткую трехчасовую рыбалку мы поймали в том месте еще двух акул, и все это время люди купались прямо рядом с нами»,

— рассказал Смит.