Блогер продал картонную машину по цене настоящей

Джонс спроектировал машину по миниатюрной бумажной модели, которую нашел в Сети. Блогер увеличил масштаб деталей в 5,6 раза и собрал авто шириной в 1,65 метра и длиной в 3,78 метра. Работа заняла у американца четыре недели, 2,5 из которых ушло на сборку внешнего корпуса, и еще полторы – на внутренний каркас.