Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Блогер продал картонную машину по цене настоящей

Мира Маркина
12 часов назад
Американский YouTube-блогер Дэвид Джонс собрал Lamborghini Aventador из картона и продал ее на аукционе по цене настоящего автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.
Блогер продал картонную машину по цене настоящей
Фото: @davidsjones@davidsjones
Джонс спроектировал машину по миниатюрной бумажной модели, которую нашел в Сети. Блогер увеличил масштаб деталей в 5,6 раза и собрал авто шириной в 1,65 метра и длиной в 3,78 метра. Работа заняла у американца четыре недели, 2,5 из которых ушло на сборку внешнего корпуса, и еще полторы – на внутренний каркас.
Джонс признался, что рассчитывал получить за свое творение не больше 50 долларов (3600 рублей), но спустя 132 ставки на аукционе картонная модель была продана покупателю из Новой Зеландии за 10,4 тысячи долларов (760 тысяч рублей).
Вырученные деньги блогер пожертвует детской больнице Starship в Окленде.
"Я лечился там от рака, когда мне было 14 лет. Там работают самые лучшие люди, которые действительно заботились обо мне. Когда я узнал, за какую сумму хотят купить мою машину, я тут же решил, что отдам все деньги этой больнице",
– признался мужчина.
Пользователи Сети остались в восторге от работы Джонса:
«Это лучшее, что я когда-либо видел в своей жизни»,
«У тебя золотые руки!»,
«Хорошая работа!»,
«Я впечатлен»,
«Приятель, ты гений!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что блогерша разозлила подписчиков накладными ногтями для собаки.
Безумный мир,Дэвид Джонс,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители