Блогер продал картонную машину по цене настоящей

Джонс спроектировал машину по миниатюрной бумажной модели, которую нашел в Сети. Блогер увеличил масштаб деталей в 5,6 раза и собрал авто шириной в 1,65 метра и длиной в 3,78 метра. Работа заняла у американца четыре недели, 2,5 из которых ушло на сборку внешнего корпуса, и еще полторы – на внутренний каркас.
Джонс признался, что рассчитывал получить за свое творение не больше 50 долларов (3600 рублей), но спустя 132 ставки на аукционе картонная модель была продана покупателю из Новой Зеландии за 10,4 тысячи долларов (760 тысяч рублей).