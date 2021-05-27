Индусы начали поклоняться богине коронавируса

На юге Индии на фоне бушующей пандемии и растущего числа больных COVID-19 начали поклоняться богине коронавируса. Видео с молитвенным обрядом было опубликовано агентством France-Presse (AFP) в YouTube.

Так, в городе Коимбатор появился храм, поклоняющийся «Короне Деви» — богине коронавируса. В городе проживает свыше полутора миллионов человек, а священники каждый день молятся божеству-вирусу.

Управляющий храмом рассказал, что в индуизме у каждого божества есть своя «профессия».