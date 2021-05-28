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На аукционе продадут туалет с видом на море

Мария Грибова
3 часа назад
Бывший общественный туалет на британском скалистом мысе Лендс-Энд в графстве Корнуолл решили продать на аукционе. Об этом пишет портал Indy100.
На аукционе продадут туалет с видом на море
Фото: Clive Emson AuctioneersClive Emson Auctioneers
Каменная уборная расположена недалеко от деревни Тревован рядом с автомагистралью B3066. Начальная стоимость лота достигает 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей).
Сообщается, что торги пройдут в онлайн-формате с 14 по 16 июня 2021 года. Будущий владелец также получит 0,22 акра (0,08 гектара) земли в 16 километрах от Лендс-Энд.
Безумный мир,Стас Пьеха,
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