Двое россиян ради отдыха в Одессе переплыли границу

В Сумской области Украины задержали двух россиян, незаконно пересекших границу, сообщает местная Государственная пограничная служба.

Фото: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины

Двое мужчин в возрасте 39 и 41 года были задержаны пограничным патрулем утром 5 июня. Они переплыли реку Ворскла, по которой в этом месте проходит граница. С собой у них были водительские права и рюкзак с вещами.

По словам россиян, они собирались в Одессу на отдых, а таким способом пересечь границу решили из-за карантинных ограничений. Обоих задержали, им грозит административная ответственность за незаконное пересечение границы, и запрет на въезд на Украину на срок 10 и 5 лет соответственно.