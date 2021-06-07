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Женщина нашла скелет похожего на русалку загадочного существа

Lenta.ru
5 часов назад
Жительница английского графства Мерисайд нашла на пляже в деревне Хайтаун скелет похожего на русалку существа. Об этом сообщает издание Daily Record.
Женщина нашла скелет похожего на русалку существа
Фото: Liverpool EchoLiverpool Echo
Во вторник, 1 июня, Кристи Джонс (Kristy Jones) отправилась на пикник со своим возлюбленным, детьми и друзьями. Они заметили на песке загадочный скелет с рыбьим хвостом и ребрами, похожими на человеческие.
«Как только я заметила это, я сказала детям: "Это похоже на русалку"»,
— рассказала Джонс.
Представители местных властей тоже не смогли идентифицировать найденное существо. В совете города Сефтон сообщили, что различные виды рыб часто выносит волнами на берег, и в этом нет ничего необычного.
Женщина сфотографировала находку и опубликовала фотографии в соцсетях. Изображение вызвало ожесточенные споры у пользователей, но настоящее происхождение скелета так и осталось загадкой.
«Возможно, это Русалочка осталась без работы»,
— написал один из них.
Безумный мир,
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