Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака

В лодку канадца, отправившегося порыбачить, забралось загадочное существо и напугало его. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Bobby Sprovieri Bobby Sprovieri

Бобби Спровьери рыбачил недалеко от города Эндерби в провинции Британская Колумбия, когда на борт его лодки из воды выбралось странное создание. Спровьери сразу же начал снимать его на камеру мобильного телефона.

Позже Спровьери разместил изображения в сети с просьбой опознать загадочное существо.

«Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина»,

— описал своего попутчика мужчина.

Bobby Sprovieri

Позже выяснилось, что к нему в лодку залез гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Эти создания встречаются в водоемах по всему миру, а их укус считается одним из самых болезненных среди насекомых.