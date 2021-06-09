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Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака

Lenta.ru
9 часов назад
В лодку канадца, отправившегося порыбачить, забралось загадочное существо и напугало его. Об этом сообщает Daily Star.
Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака
Фото: Bobby SprovieriBobby Sprovieri
Бобби Спровьери рыбачил недалеко от города Эндерби в провинции Британская Колумбия, когда на борт его лодки из воды выбралось странное создание. Спровьери сразу же начал снимать его на камеру мобильного телефона.
Позже Спровьери разместил изображения в сети с просьбой опознать загадочное существо.
«Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина»,
— описал своего попутчика мужчина.
Bobby Sprovieri
Позже выяснилось, что к нему в лодку залез гигантский водяной клоп из семейства Belostomatidae. Эти создания встречаются в водоемах по всему миру, а их укус считается одним из самых болезненных среди насекомых.
Многие комментаторы, занимающиеся плаваньем, рассказали, что такие водяные клопы часто кусают купальщиков за пальцы ног. Они впрыскивают в рану токсичную слюну, и человек может испытывать мучительные боли до пяти часов.
Безумный мир,
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