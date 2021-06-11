Учитель провел ночь в тюрьме из-за длинных волос

28-летний учитель и театральный актер Абузар Мадху (Abuzar Madhu) рассказал, что сотрудники полиции останавливали и осматривали его на улице «по три раза в день», но никогда ранее не задерживали. Так, в один из дней герой материала вышел на улицу с собранными в пучок волосами. По его словам, полиция придралась к тому, что внешний вид мужчины не соответствует его профессии. Офицеры сказали: