Женщина опубликовала в газете список гостей для собственных похорон

Жительница Испании запретила семье приходить на свои похороны и опубликовала в газете «эксклюзивный» список гостей. Об этом пишет Daily Star.

Мария Пас Фуэнтес Фернандес умерла 2 июня. Некролог она написала сама заранее и в нем обратилась к знакомым и семье.