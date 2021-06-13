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Женщина опубликовала в газете список гостей для собственных похорон

Даня Виттиг
6 часов назад
Жительница Испании запретила семье приходить на свои похороны и опубликовала в газете «эксклюзивный» список гостей. Об этом пишет Daily Star.
Женщина опубликовала в газете список гостей для собственных похорон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мария Пас Фуэнтес Фернандес умерла 2 июня. Некролог она написала сама заранее и в нем обратилась к знакомым и семье.
«Поскольку я давно не общаюсь с кровной семьей, я заявляю в своей последней воле и завещании, что только люди, упомянутые ниже, могут присутствовать на моей похоронной службе, будь то в похоронном бюро, церкви или на кладбище», — написала женщина.
После сообщения следовало 15 имен и подпись:
«Для всех остальных, кто никогда не заботился о моей жизни: я хочу, чтобы вы продолжали жить далеко от меня, как и раньше». Некролог был размещен в газете El Progreso.
Безумный мир,Газета Daily Star,
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