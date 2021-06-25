Официантку уволили с работы из-за дешевой обуви

Жительница Лондона пришла на работу в слишком дешевой обуви и лишилась занимаемой должности. На ее посты, которые появились в Twitter , обратили внимание в Metro.

24-летняя студентка Хайди Хендерс (Heidi Henders) работала официанткой в кондитерской Heavenly Desserts. Она рассказала, что получила предупреждение от менеджера о том, что ей необходимо приобрести более строгую пару обуви, иначе ее цена будет вычтена из ее заработной платы.

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Согласно материалу, девушка отказалась покупать новые туфли, поскольку не могла себе их позволить. Кроме того, ранее она уже приобрела пару за 30 фунтов стерлингов (три тысячи рублей) специально для работы в заведении.

«Я получаю всего лишь около девяти фунтов (903 рубля) в час», — объяснила она.

Отмечается, что британка попыталась оспорить решение руководства и попросила предоставить ей удобную обувь бесплатно, однако менеджер порекомендовал ей купить новую в магазине Clarks, где средняя стоимость товара составляет 60 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей).

«Я объяснила свою позицию руководству и попросила дать мне возможность высказать свою ситуацию сотрудникам главного офиса компании, однако на следующий день, в конце напряженной смены из-за Дня отца, меня уволили за "несоблюдение единой политики"», — пожаловалась Хендерс и добавила, что в тот же день работодатель заблокировал ее в соцсетях.

По словам официантки, она решила дать огласку произошедшему, поскольку считает, что сотрудников сферы обслуживания в Великобритании постоянно эксплуатируют и не дают им возможности бороться за свои права.

«Работодатели не проявляют к нам никакого уважения», — заключила студентка.