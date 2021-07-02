Странные виды спорта, существующие на самом деле

В современном мире количество разнообразных видов спорта довольно велико. Но кроме официальных существуют и некоторые любительские соревнования, в существование которых практически невозможно поверить. И тем не менее они есть. Самые абсурдные из них — в подборке “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Боссабол

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Первый матч этой спортивной игры, сочетающей в себе элементы волейбола, футбола и акробатики, впервые состоялся в 2004 году в Испании. Две команды участников встречаются лицом к лицу на поле, представляющем собой батут с трамплинами, разделенный волейбольной сеткой. В каждой команде по 4 игрока, цель которых в прыжке перебросить мяч на сторону противника, соперникам же необходимо мяч отбивать. Сделать это на батуте совсем не так просто, как может показаться.

Сырная гонка

Это мероприятие проводится в Великобритании уже около двухсот лет. Ежегодно весной с холма Купера в местечке вблизи Глостера спускают пятикилограммовую головку сыра, за которой с вершины холма стартуют все желающие. “Спортсмены” бегут, катятся или съезжают вниз, пытаясь поймать сыр, который развивает скорость около 100км/час. Побеждает тот, кому это удалось. Мероприятие, надо отметить, травмоопасное, поэтому у подножия холма всегда дежурят кареты скорой помощи.

Прыжки на живот

В США, в штате Флорида очень популярен такой вид спорта как прыжки в бассейн. Ничего необычного, скажете вы? Конечно, за исключением того, что в этих соревнованиях приземлиться обязательно надо на живот. В воду надо войти горизонтально, а победителем становится тот, кому удастся наделать больше всех брызг и поднять самую большую волну.

Игра “Повали столб”

Японское состязание под названием бо-таоси появилась в середине 50-х годов XX века и проходила ежегодно в ноябре. Суть игры в том, чтоб две команды, в каждой из которых по 75 человек, борются за столб, выставленный на поле. Члены одной команды защищают столб, задача других —повалить его или хотя бы наклонить не менее, чем на 30 градусов. В состязании участвуют курсанты японской академии военной обороны.

Гонка человека и лошади

Лланвртид Уэллс самый маленький город в Соединенном королевстве известен не только своими размерами, но и необычными соревнованиями, которые проводятся здесь уже около сорока лет ежегодно в июне.