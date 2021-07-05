Мужчина нашел ведьмину бутылку с зубом и волосами

Житель Великобритании Крис Лэнгстон (Chris Langston) нашел недалеко от города Озуэстри в британском графстве Шорпшир ведьмину бутылку с человеческим зубом, волосами и мочой. Об этом пишет Newsflare.

Мужчина занимался поиском ценностей с помощью металлоискателя и увидел кучу грязи, из которой торчали осколки битой посуды. Он стал разбирать черепки и наткнулся на сохранившийся в земле аптекарский сосуд викторианской эпохи. Ведьмина бутылка датируется примерно 1860-1900 годами.

Ее жуткое содержимое напугало британца. Рядом лежала оторванная голова куклы.

"Я снимал все на видео, и вы можете заметить, что я дрожу. Честно говоря, хотелось положить находку обратно", - рассказал Крис Лэнгстон.