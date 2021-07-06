В Японии построили «деревню» из туалетов

Японский архитектор Кэнго Кума построил в токийском районе Сибуя пять общественных туалетов. Пространство, организованное в виде деревни, получило название «Прогулка по лесу», сообщает Designboom.

Фото: @kkaa_official @kkaa_official

Кума создал общественные уборные в рамках проекта Tokyo Toilet Project от фонда Nippon Foundation. По задумке архитектора, в одном из городских парков кирпичные туалеты заменили на пять обитых кедровыми досками строений, напоминающих хижины. Кабины соединены ступенчатой тропинкой, а внутри оборудованы необходимой техникой. В интерьере Кума также использовал деревянные элементы, включая балки и спилы стволов.

В разговоре в изданием Dezeen архитектор отметил, что с помощью проекта хотел изменить восприятие людьми общественных туалетов и вписать уборные в пространство парка и пейзаж.

«Мы надеемся, что это станет моделью, чтобы развенчать традиционный образ общественных туалетов как темных, грязных, вонючих и пугающих пространств»,

— заключил исполнительный директор Nippon Foundation Джумпей Сасакава (Jumpei Sasakawa).