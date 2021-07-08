Петербуржцы подрались в очереди на вакцинацию

В Санкт-Петербурге произошла драка во время очереди на вакцинацию от коронавируса. Желающие привиться подрались прямо в очереди на процедуру, инцидент попал на видео, которое опубликовало издание "Подъем".

На кадрах видно, как мужчины начинают перепалку из-за места в очереди. Как считают очевидцы, такое происходит из-за нехватки вакцин. Поэтому желающим сделать прививку приходится проводить в очереди по 10-12 часов.

Правда, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили, что нет проблем с количеством доз вакцин, но существует высокая загруженность врачей. Отмечается, что с 12 июля в этом пункте вакцинации будет увеличено время работы, и жители смогут сделать прививку в период с 12 до 19 часов.