Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Петербуржцы подрались в очереди на вакцинацию

Стелла Шмель
2 часа назад
В Санкт-Петербурге произошла драка во время очереди на вакцинацию от коронавируса. Желающие привиться подрались прямо в очереди на процедуру, инцидент попал на видео, которое опубликовало издание "Подъем".
На кадрах видно, как мужчины начинают перепалку из-за места в очереди. Как считают очевидцы, такое происходит из-за нехватки вакцин. Поэтому желающим сделать прививку приходится проводить в очереди по 10-12 часов.
Правда, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили, что нет проблем с количеством доз вакцин, но существует высокая загруженность врачей. Отмечается, что с 12 июля в этом пункте вакцинации будет увеличено время работы, и жители смогут сделать прививку в период с 12 до 19 часов.
Ранее "Рамблер" писал, кто виноват в третьей волне.
Безумный мир,Видео,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители