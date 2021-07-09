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В Подмосковье предупредили о пьяных пчелах

Мария Грибова
3 часа назад
В жаркую погоду пчелы могут опьянеть, потому что нектар цветов при высокой температуре начинает бродить. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья, передает Telegram-канал "Мособл Комлес".
В Подмосковье предупредили о пьяных пчелах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить",
- сообщается на странице аккаунта.
Захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Анапу атаковали насекомые.
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