В Подмосковье предупредили о пьяных пчелах

В жаркую погоду пчелы могут опьянеть, потому что нектар цветов при высокой температуре начинает бродить. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья, передает Telegram-канал "Мособл Комлес"."В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", - сообщается на странице аккаунта.Захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полета, рассказали в пресс-службе комитета.Ранее "Рамблер" писал о том, что Анапу атаковали насекомые.