В Сети рассказали, какую "дичь" творили их гости

Пользователи Сети поделились своими историями о хамском, странном, смешном и неадекватном поведении гостей в их домах.

Фото: Reddit Reddit

Жительница Турции рассказала об очень наглой соседке:

"Каждое утро соседка приходила ко мне на завтрак. Как-то я ее спросила в шутку: «Когда уже меня пригласишь?» Ответ: «Я же кредит оплачиваю, не могу тратиться на еду пока что». Больше я ей дверь не открывала. 10 лет прошло".

Один из пользователей Twitter рассказал о том, что после вечеринки у себя дома нашел в ванной надкусанное мыло.

gazpachomachine / Twitter

В Facebook россиянка рассказала о том, как к ней в гости зашла любительница фэншуя:

"С сыном в классе училась девочка. Они дружили. Им было лет 10–11. Ее мама захотела прийти в гости к нам. Я ее, кстати, видела первый раз в жизни. Едва переступив порог, она заявила, что у меня мебель расставлена не по фэншую. И принялась все переставлять. С тех пор осторожно отношусь к малознакомым людям и не спешу приглашать их в гости...".

Другой пользователь приютил в своей квартире подругу и обнаружил холодильнике такое:

000g / Reddit

Девушка, которую приютил пользователь Reddit оставила после себя такую картину: