Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли на пляже

На шотландском пляже обнаружили гигантскую мезузу размером с лабрадора. Об этом сообщает издание Daily Star

Фото: Teamdogs.co.uk Teamdogs.co.uk

Фиона Макгарва (Fiona McGarva) гуляла по пляжу Эйр в шотландском округе Саут-Эршир около 6:30 утра с двумя лабрадорами, когда собаки заметили на песке гигантскую медузу.

Женщина сфотографировала находку. На кадрах видно, что медуза больше собаки.

«После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище»,

— рассказала она.

На снимке отчетливо видны внутренности медузы нежно-розового и лососевого цвета. Предположительно, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании.

«Она была похожа на пожеванную собакой игрушку из веревок»,

— добавила Макгарва.