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Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли во время прогулки по пляжу

Lenta.ru
54 минуты назад
На шотландском пляже обнаружили гигантскую мезузу размером с лабрадора. Об этом сообщает издание Daily Star.
Гигантскую медузу размером с лабрадора нашли на пляже
Фото: Teamdogs.co.ukTeamdogs.co.uk
Фиона Макгарва (Fiona McGarva) гуляла по пляжу Эйр в шотландском округе Саут-Эршир около 6:30 утра с двумя лабрадорами, когда собаки заметили на песке гигантскую медузу.
Женщина сфотографировала находку. На кадрах видно, что медуза больше собаки.
«После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище»,
— рассказала она.
На снимке отчетливо видны внутренности медузы нежно-розового и лососевого цвета. Предположительно, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании.
«Она была похожа на пожеванную собакой игрушку из веревок»,
— добавила Макгарва.
Медуза этого вида может достигать 150 сантиметров в диаметре и весить до 25 килограммов. Она не представляет опасности для человека.
Безумный мир,
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