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12-летний ребенок поймал на удочку акулу и попал на видео

Lenta.ru
3 часа назад
Мальчик из американского города Норт-Вайлдвуд, штат Нью-Джерси, поймал на удочку акулу. Об этом сообщает сайт телеканала CBS Philly.
Женщина и ее дочь гуляли по пляжу и увидели толпу, которая собралась вокруг акулы. Они сняли происходящее на видео.
Оказалось, что хищную рыбу поймал на удочку 12-летний Коул Хэги.
«Я почувствовал натяжение лески и то, что добыча уходит на глубину. Я понял, что поймал что-то крупное. Сначала я думал, что это полосатый окунь, но затем осознал, что поймал акулу»,
— рассказал он.
Мальчик отпустил акулу обратно в океан и сразу после этого отправился заниматься серфингом. Он надеется поймать еще более крупную рыбу на следующей рыбалке.
Безумный мир,Видео,CBS,
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