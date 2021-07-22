Существа, которые приспособились жить без мозга

22 июля 1957 года в Брюсселе (Бельгия) была основана Всемирная федерация неврологии. Именно этой федерацией был учрежден Всемирный день мозга, который ежегодно отмечается 22 июля и призывает людей задуматься о важности его здоровья. Благодаря головному мозгу является возможным функционирование всех органов человека, а любой сбой в его работе сказывается на жизнеспособности людей. Жить без мозга человек, увы, не способен, но некоторым живым существам отсутствие этого важного органа совершенно не мешает. Более того, ученые обнаружили, что эти безмозглые существа умеют делать совершенно невероятные вещи. О том, насколько разумными могут быть существа, не имеющие мозга, читайте в материале “Рамблера”.

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Грибы

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Дальше всех в своей разумности из всех существ, у которых нет мозга, продвинулись грибы. Учеными было доказано, что мицелий (грибница) обладает способностью к планированию, сбору информации и использованию ее в своих целях. Кроме того, он умеет ориентироваться в пространстве и обладает способностью передавать накопленную информацию потомству (т.е. тем частям, которые отделяются от основной грибницы).

В 2008 году группа ученых из Университета Хоккайдо под руководством профессора Тосиюки Накагаки получила премию по когнитивной науке за исследование желтого плесневого гриба Physarum polycephalum. Согласно результатам эксперимента японских ученых, гриб этот обладает тем, что можно условно назвать некой разумностью. В журнале Nature были опубликованы результаты эксперимента, согласно которым, мицелий желтого плесневого гриба оказался способен проходить лабиринт.

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Для исследования Накагаки и его помощники использовали лабиринт, который применяют обычно для проверки интеллекта и памяти мышей. Physarum polycephalum поместили перед входом в лабиринт, а на выходе положили сахар, который этот гриб очень любит. “Унюхал” пищу гриб практически моментально и стал расти в направлении пищи. Трубочки-”паутинки” мицелия целенаправленно двигались к сахару, если же некоторые из них натыкались на препятствие, то незамедлительно разворачивались и продолжали расти в других направлениях. В итоге, спустя всего несколько часов мицелий заполнил весь лабиринт, а еще через некоторое время одна из “паутинок” нашла выход и добралась до сахара.

Но эксперимент на этом не завершился. Исследователи взяли небольшой кусочек гриба, справившегося с испытанием и поместили его в идентичный прошлому лабиринт с кусочком сахара на прежнем месте. “Паутинка” гриба мгновенно разделилась на две части, одна из которых прошла лабиринт, не сделав ни единой ошибки, вторая же и вовсе изменила правила игры: взобралась по стенке на “потолок” лабиринта и достигла цели без препятствий. Всего через час Physarum polycephalum уже лакомился сахаром у выхода из лабиринта.

Эксперимент показал, что мало того, что мицелий плесневого гриба способен передавать информацию своим отделенным частям, он еще способен планировать транспортные маршруты. К слову, ни мыши, ни крысы настолько быстро не справлялись с прохождением лабиринта.

Медузы

Мозга нет и у медуз, вместо него эти прозрачные желеобразные существа обладают нейронной сетью, проходящей через все тело. Ориентироваться в пространстве, видеть свет и чувствовать запахи медузам помогают сенсорные нервы, расположенные в основаниях щупалец. Отсутствие мозга совершенно не мешает этим обитателям морских глубин прекрасно себя чувствовать, более того, у медуз есть неоспоримое преимущество перед обладающим мозгом человеком: биологически эти существа бессмертны, а некоторые из их видов могут жить до тысячи лет.

Dan90266/flickr.com

Но и это еще не все. Ученые обнаружили вид медуз Cassiopea, которые способны погружаться в сон. Известно, что для того, чтобы заснуть, необходимо обязательное участие мозга. А вот Cassiopea является первым известным животным без мозга, которое может спать.

Морские звезды

Нервная система морской звезды довольно примитивна: главная ее часть располагается вокруг рта и состоит из нервного кольца, от которого отходят пять радиальных нервов, проходящих через каждый луч до самого конца. Мозгу тут просто нет места.

Paul Shaffner/flickr.com