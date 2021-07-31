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Пользователи Сети рассказали о глупейших фразах, которые они когда-либо слышали

Мира Маркина
4 часа назад

Пользователь портала Reddit под ником @KarvedHeart задал на форуме открытый вопрос: «Какую самую глупую вещь вы когда-либо слышали из чьих-то уст?». За 4 дня обсуждение набрало 25 тысяч комментариев. «Рамблер» собрал самые забавные ответы и перевел их с английского.

Пользователи Сети поделились самыми глупыми фразами
Фото: Кадр из сериала "Звездный путь: Оригинальный сериал"Кадр из сериала "Звездный путь: Оригинальный сериал"

Пользователи портала Reddit рассказали о глупейших фразах, которые они когда-либо слышали. Большинство комментариев сводилось к тому, что знакомые пользователей форума прогуливали уроки химии, физики и биологии.

@Musketeer00: «"Золото — не металл, потому что оно не магнитится", — во время работы над алюминиевым двигателем, который человек посчитал полностью металлическим».

@ChemicalHedgehog6: «"Я думал, что снег — это просто пыль, которую сдувает с гор, а дождь — это растаявший снег", — 23-летний на одном из моих университетских занятий».

@TonyHawks_Watermelon: «"Из чего сделана курица?" — мой глупый старший брат».

Существенная часть рассказов была посвящена незнанию человеческой анатомии.

@gothiclg: «У меня нарушение слуха. Так было с 3 лет, а затем я медленно, но верно практически оглох. У меня был менеджер, который однажды сказал, что мне нужно "работать усерднее", чтобы преодолеть потерю слуха».

@r3deemd: «После аварии на работе коллега спросил меня с очень серьезным лицом, вырастет ли однажды мой палец обратно».

Часть пользователей поделилась историями, которые не поддавались никакой логике.

@twobarefeet20: «"Кто-то положил куртку рядом с плитой и сказал: "Не волнуйтесь, она водонепроницаемая"».

@Alisaurusrex82: «"Тампоны содержат асбест [тонковолокнистый материал, используемый в строительстве — прим. ред.], чтобы у вас усилилось кровотечение и их нужно было больше покупать", —девушка в баре, примерно 2003/2004 год. Я просто засмеялась и спросила: "Где ты это прочитала, в интернете?", так как это была эра "писем счастья" и неправдивых фактов, ходящих по Сети. Неудивительно, что она действительно прочитала это в интернете».

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