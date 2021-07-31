Пользователи Сети поделились самыми глупыми фразами

@Alisaurusrex82: «"Тампоны содержат асбест [тонковолокнистый материал, используемый в строительстве — прим. ред.], чтобы у вас усилилось кровотечение и их нужно было больше покупать", —девушка в баре, примерно 2003/2004 год. Я просто засмеялась и спросила: "Где ты это прочитала, в интернете?", так как это была эра "писем счастья" и неправдивых фактов, ходящих по Сети. Неудивительно, что она действительно прочитала это в интернете».