Пользователи Сети поделились самыми глупыми фразами

Пользователь портала Reddit под ником @KarvedHeart задал на форуме открытый вопрос: «Какую самую глупую вещь вы когда-либо слышали из чьих-то уст?». За 4 дня обсуждение набрало 25 тысяч комментариев. «Рамблер» собрал самые забавные ответы и перевел их с английского.
Пользователи портала Reddit рассказали о глупейших фразах, которые они когда-либо слышали. Большинство комментариев сводилось к тому, что знакомые пользователей форума прогуливали уроки химии, физики и биологии.
@Musketeer00: «"Золото — не металл, потому что оно не магнитится", — во время работы над алюминиевым двигателем, который человек посчитал полностью металлическим».
@ChemicalHedgehog6: «"Я думал, что снег — это просто пыль, которую сдувает с гор, а дождь — это растаявший снег", — 23-летний на одном из моих университетских занятий».
@TonyHawks_Watermelon: «"Из чего сделана курица?" — мой глупый старший брат».
Существенная часть рассказов была посвящена незнанию человеческой анатомии.
@gothiclg: «У меня нарушение слуха. Так было с 3 лет, а затем я медленно, но верно практически оглох. У меня был менеджер, который однажды сказал, что мне нужно "работать усерднее", чтобы преодолеть потерю слуха».
@r3deemd: «После аварии на работе коллега спросил меня с очень серьезным лицом, вырастет ли однажды мой палец обратно».
Часть пользователей поделилась историями, которые не поддавались никакой логике.
@twobarefeet20: «"Кто-то положил куртку рядом с плитой и сказал: "Не волнуйтесь, она водонепроницаемая"».
@Alisaurusrex82: «"Тампоны содержат асбест [тонковолокнистый материал, используемый в строительстве — прим. ред.], чтобы у вас усилилось кровотечение и их нужно было больше покупать", —девушка в баре, примерно 2003/2004 год. Я просто засмеялась и спросила: "Где ты это прочитала, в интернете?", так как это была эра "писем счастья" и неправдивых фактов, ходящих по Сети. Неудивительно, что она действительно прочитала это в интернете».