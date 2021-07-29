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"Путешественник во времени" предупредил о затопленных городах

Стелла Шмель
1 час назад

Мужчина по имени Эдвард, называющий себя путешественником во времени, рассказал о том, что в будущем многие мировые столицы будут затоплены. Это произойдет на фоне глобального потепления. Слова "путешественника во времени" приводит The Mirror.

"Путешественник во времени" предупредил о затопленных городах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эдвард в разговоре с Apex TV заявил, что еще в 2004 году участвовал в сверхсекретном эксперименте по перемещению во времени. Его якобы удалось отправить на три тысячи лет вперед.

"Путешественник" увидел Лос-Анджелес, который был затоплен. В лаборатории, где он якобы работает, ему сказали сделать фотографии, так что у Эдварда, по собственным утверждениям, есть доказательства.

"Я стоял на огромной деревянной платформе. Там были также дома и здания, сделанные из дерева. И после этого я понял, что это тот же самый город — Лос-Анджелес, но только он находится под водой",

- заявил он.

Ранее "Рамблер" писал про фильмы, где герои сражаются со временем (и проигрывают).

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