Зачем дети массово пьют капустный отвар

Дети запустили новый тренд в TikTok. Судя по видео, школьники массово варят капусту и делают из нее алкоголь. "Рамблер" разобрался, что это за тренд и работает ли он на самом деле.
В популярной социальной сети для видео появился новый тренд. Школьники массово снимают видео того, как они варят капустные листья, сливают воду, выпивают все это, а потом начинают пьянеть или засыпают.
Первооткрывательницей стала тиктокерша из США. Она сняла видео, в котором сварила салат айсберг со своими подругами у себя дома. Одна из них уснула за столом, а другая еле сидела и улыбалась. Другие тиктокеры решили проверить этот тренд. Одна из девушек повторила рецепт и сказала, что уже после одной кружки ощутила расслабление.
В русскоязычном тиктоке этот тренд тоже стал популярным. Пользователи брали капусту, а не салат айсберг. Все подтвердили необычный эффект отвара капусты. Кто-то засыпал от него, а у некоторых даже расширялись зрачки.
"Пахнет как голубцы. На вкус — как ромашка", — говорят блогеры, пьющие капустный отвар.
Эксперты говорят, что салат айсберг больше подходит для этого тренда, так как в нем содержатся токсичные вещества алкалоиды. Чисто теоретически, если сварить большое количества салата, а потом выпить все это, то можно ощутить небольшой опьяняющий эффект. С капустой дела обстоят по-другому, так как она не содержит токсичных веществ. Наоборот, в Сети есть много советов о том, что капустный отвар на самом деле полезен. Его пьют при заболеваниях желудка и для очищения кишечника. Кроме того, капустный отвар содержит большое количество полезных веществ: витамины группы В и С, кальций, магний и органические кислоты.