Зачем дети массово пьют капустный отвар

Дети запустили новый тренд в TikTok. Судя по видео, школьники массово варят капусту и делают из нее алкоголь. "Рамблер" разобрался, что это за тренд и работает ли он на самом деле.

В популярной социальной сети для видео появился новый тренд. Школьники массово снимают видео того, как они варят капустные листья, сливают воду, выпивают все это, а потом начинают пьянеть или засыпают.

Первооткрывательницей стала тиктокерша из США. Она сняла видео, в котором сварила салат айсберг со своими подругами у себя дома. Одна из них уснула за столом, а другая еле сидела и улыбалась. Другие тиктокеры решили проверить этот тренд. Одна из девушек повторила рецепт и сказала, что уже после одной кружки ощутила расслабление.

В русскоязычном тиктоке этот тренд тоже стал популярным. Пользователи брали капусту, а не салат айсберг. Все подтвердили необычный эффект отвара капусты. Кто-то засыпал от него, а у некоторых даже расширялись зрачки.

"Пахнет как голубцы. На вкус — как ромашка", — говорят блогеры, пьющие капустный отвар.