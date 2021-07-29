Преступница с внешностью Кардашьян стала мемом

Преступница из Великобритании с внешностью американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян стала объектом шуток в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под записью новостного портала CourtNewsUK в Twitter.
В издании говорилось о 30-летней Таре Хэнлон (Tara Hanlon), которая сделала ряд пластических операций (например, увеличила губы) ради сходства с Кардашьян. Известно, что британка занималась нечестным бизнесом и была приговорена к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание пяти миллионов фунтов стерлингов (около 511 миллионов рублей). Ее задержали в октябре 2020 года в аэропорту Хитроу, когда она хотела отправиться в Дубай с крупной суммой денег.
Фото преступницы стало вирусным в соцсетях. Юзеры Twitter сочли, что злоумышленница совсем не похожа на телезвезду, и принялись делиться мемами в комментариях.
«Если она двойник Ким Кардашьян, могу ли я называть себя копией Рианны?», «Они похожи, потому что обе — женщины?», «Она скорее напоминает [американского певца] Майкла Джексона», «Не вижу сходства», «Как Ким? Что? И как вы пришли к такому умозаключению?» — писали они.