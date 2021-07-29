Преступница с внешностью Кардашьян стала мемом

В издании говорилось о 30-летней Таре Хэнлон (Tara Hanlon), которая сделала ряд пластических операций (например, увеличила губы) ради сходства с Кардашьян. Известно, что британка занималась нечестным бизнесом и была приговорена к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание пяти миллионов фунтов стерлингов (около 511 миллионов рублей). Ее задержали в октябре 2020 года в аэропорту Хитроу, когда она хотела отправиться в Дубай с крупной суммой денег.