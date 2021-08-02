Повар-рекордсмен сварил 1101 литр борща

Кубанский повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр борща. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Краснодарского края.
В планах мужчины было приготовить 700 литров по старинному рецепту. Но получилось больше - 1101 литр борща.
С традиционным кубанским блюдом повар попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Возможно, позже мужчина попробует побить собственный рекорд.
"Кубанский борщ-рекордсмен на наваристом бульоне на пробу доставили казакам районного казачьего общества",
- говорится в пресс-релизе.
Ранее "Рамблер" писал, что украинский борщ запустили в космос.