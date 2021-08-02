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Повар-рекордсмен сварил 1101 литр борща

Стелла Шмель
3 часа назад

Кубанский повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр борща. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

Повар-рекордсмен сварил 1101 литр борща
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В планах мужчины было приготовить 700 литров по старинному рецепту. Но получилось больше - 1101 литр борща.

С традиционным кубанским блюдом повар попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Возможно, позже мужчина попробует побить собственный рекорд.

"Кубанский борщ-рекордсмен на наваристом бульоне на пробу доставили казакам районного казачьего общества",

- говорится в пресс-релизе.

Ранее "Рамблер" писал, что украинский борщ запустили в космос.

Безумный мир,РИА Новости,
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