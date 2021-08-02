Мужчина попытался оседлать акулу и попал в больницу

В австралийском штате Западная Австралии мужчина попал в больницу после неудачной попытки прокатиться на акуле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 32-летний шкипер Аарон Мойр (Aaron Moir) увидел возле своего судна лимонную акулу длиной 3,5 метра. На глазах у команды и пассажиров он прыгнул в воду и попытался оседлать хищную рыбу. В ответ та набросилась на него.

Мужчину вытащили на борт судна с серьезными ранами на ноге и спине. К неудовольствию пассажиров, плавание пришлось прервать и вернуться в город Эксмут. Там пострадавшему оказали первую помощь, после чего отправили для дальнейшего лечения в Перт. К тому времени, когда его доставили в больницу, с момента нападения прошло около 10 часов.

После происшествия Мойра уволили с корабля. Кроме того, расследованием обстоятельств случившегося занялись департамент рыбных ресурсов, австралийская служба морской безопасности и государственное агентство WorkSafe, следящее за соблюдением техники безопасности на рабочем месте.

Пассажиры судна утверждают, что Мойр неоднократно пытался сесть на акул, прежде чем его укусила одна из них. Кроме того, известно, что в 2014 году он успешно оседлал трехметровую молотоголовую акулу. Этот случай попал на видео.

Лимонные акулы весят до 180 килограммов. Они питаются рыбами, моллюсками и птицами. Этот вид может представлять опасность для человека.