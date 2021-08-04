10 вещей, которые не имеют смысла

Пользователи портала Reddit поделились вещами, которые, по их мнению, не имеют никакого смысла. "Рамблер" собрал самые залайканные ответы и перевел их с английского.
Юзер под ником @__Dawn__Amber__ задал на форуме портала Reddit вопрос: "Что действительно не имеет смысла?". За один день обсуждение набрало 26,6 тысяч комментариев и 48 тысяч лайков. Пользователи писали о том, что они считают самым глупым, непонятным и необъяснимым. Ответы затрагивали разные сферы: работу, здоровье, культуру, взаимоотношения.
Большинство людей отмечали бессмысленность бюрократии, бумажных договоренностей и прочих формальностей. В комментариях добавляли, что некоторые вещи существуют будто бы для того, чтобы просто существовать.
@FistedTate: "Страховка. Врач говорит, что мне нужна какая-то процедура. Я уточняю в страховой компании, покрывается ли она страховкой. Мне отвечают, что нет, если в этом нет необходимости. Я говорю, что мне процедуру назначил врач. Они отвечают, что нет, мне она не нужна. И есть люди, которые эту систему защищают?".
@emmi5: "Не указывать зарплату в договоре. Зачем мне тратить время на подачу резюме, если я не знаю, сколько вы собираетесь мне платить? По крайней мере дайте приблизительную цифру!".
@an_ineffable_plan: "Необходимость иметь пятилетний опыт работы для должности на начальном уровне".
@Cant_Spell_Shit: "Как коррупция в политике признается, но никогда не наказывается...".
@robot_germs: "18-летний американец может жить один (если может себе это позволить), залезть в долги на тысячи долларов, пойти в армию и даже купить пистолет. Но купить пиво — это незаконно".
Впрочем, нашлись менее серьезные вещи, которые люди также не понимают.
@ERICduhRED: "10-дневный прогноз погоды на сайте Weather Channel показывает прогноз погоды на 15 дней. Я знаю, что по большому счету это совершенно неважно, но меня это сильно беспокоит".
@UnlikelyAd4327: "Вы можете сломать кость, и она заживет сама по себе, но если у вас образовалась дырка в зубе, ее надо заполнить."
Отдельного внимания удостоились логические несостыковки из кино и мультфильмов.
@Omny87: "Почему во всех рождественских фильмах взрослые не верят в Санту, но он не только существует в контексте фильма, но и кладет подарки под елку? Мол, откуда, по их мнению, берутся подарки? Их туда не клали! Это как не верить в почтальонов!".
@tropicalpotato: "Как некоторые герои мультфильмов носят рубашку, а не штаны. А некоторые вообще ничего не носят. Выберите сторону".
@-eDgAR-: "Почему большинство раз, когда в мультике рисуют солнце, его изображают в солнечных очках? От чего именно они защищают глаза?".