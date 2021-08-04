10 вещей, которые не имеют смысла

@FistedTate: "Страховка. Врач говорит, что мне нужна какая-то процедура. Я уточняю в страховой компании, покрывается ли она страховкой. Мне отвечают, что нет, если в этом нет необходимости. Я говорю, что мне процедуру назначил врач. Они отвечают, что нет, мне она не нужна. И есть люди, которые эту систему защищают?".