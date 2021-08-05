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Православная россиянка подала в суд на McDonald’s за искушение во время поста

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В Москве православная россиянка подала в суд на ресторан быстрого питания McDonald’s из-за искушения во время поста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка подала в суд на McDonald’s за искушение в пост
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Замоскворецкий суд столицы обратилась женщина, которая пожаловалась на рекламный плакат ресторана. По ее словам, в апреле 2019 она соблюдала Великий пост, но заметила большой билборд, на котором были изображены сразу два непостных блюда: чизбургер и чикен макнаггетс. В своем иске россиянка сообщила, что на тот момент 16 лет соблюдала пост, но, увидев рекламу, не смогла сдержаться и посетила ресторан.

Telegram-канал Baza

Россиянка просит выплатить ей тысячу рублей за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что пермская епархия Русской православной церкви подала заявление в полицию из-за рекламы кафе «Шаурма не за горами». По их мнению, необходимо провести проверку изображения по факту оскорбления чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса России).

Безумный мир,РПЦ,
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