Верующая россиянка подала в суд на McDonald’s

В Замоскворецкий суд Москвы обратилась женщина, которая пожаловалась на содержание рекламного плаката ресторана McDonald’s. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Она отметила, что является глубоко верующим человеком и соблюдает пост вот уже 16 лет. Но увидев рекламу, не смогла удержаться и посетила сеть быстрого питания. На билборде красовался чизбургер и чикен макнаггетс.

Россиянка считает, что McDonald’s обязаны выплатить ей деньги за моральный ущерб, который она оценила в одну тысячу рублей.