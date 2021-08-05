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Верующая россиянка подала в суд на McDonald’s

Стелла Шмель
17 минут назад

В Замоскворецкий суд Москвы обратилась женщина, которая пожаловалась на содержание рекламного плаката ресторана McDonald’s. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Верующая россиянка подала в суд на McDonald’s
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что является глубоко верующим человеком и соблюдает пост вот уже 16 лет. Но увидев рекламу, не смогла удержаться и посетила сеть быстрого питания. На билборде красовался чизбургер и чикен макнаггетс.

Россиянка считает, что McDonald’s обязаны выплатить ей деньги за моральный ущерб, который она оценила в одну тысячу рублей.

Ранее "Рамблер" писал, что диетолог рассказала о запретных продуктах в жару.

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