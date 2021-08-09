Почему лингвисты не говорят "доброго времени суток"

Фраза "доброго времени суток" в начале текста способна рассорить людей в комментариях в пух и прах. "Рамблер" разбирается, можно ли употреблять это письменное обращение в грамотной речи (и почему на самом деле не стоит).

Что в фразе хорошего

Фраза "доброго времени суток" появилась в 2000-х в русскоязычном интернете. Пользователи осознали, что время, в которое они пишут письма, и время, в которое их прочитают, отличаются. Чтобы не столкнуться с неловкой ситуацией (например, написать "доброе утро", когда у читателя давно вечер), люди начали писать более универсальную фразу.

Что плохого

Вообще ничего — это просто неграмотно. В русском языке при приветствии традиционно употребляют именительный падеж ("добрый день!", "доброе утро!"). Родительный падеж мы используем, когда чего-то желаем ("всех благ!", "счастья, здоровья"), а также при прощании ("доброго вечера", "хорошей дороги").

Фраза "доброго времени суток" — гибрид, смысл которого неясен. С читателем здороваются, но при этом падеж указывает, что с ним прощаются и желают хорошо провести какое-то время суток (и непонятно, какое именно). Как будто письмо кончается там, где начинается — Кристофер Нолан бы позавидовал.

Что делать

Если вам нравится так говорить и писать, то ничего делать не надо. Последнее слово в языке часто за говорящим. Для многих людей фраза уже привычна, и неудивительно, если в дальнейшем ее будут еще более нормализовать.