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Мужчина услышал странный звук из унитаза среди ночи и нашел там огромную змею

Lenta.ru
56 минут назад

Житель австрийской коммуны Брайтенфурт-бай-Вин услышал среди ночи странный звук из унитаза и обнаружил в бачке двухметровую змею. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина нашел в своем унитазе огромную змею
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ночь на субботу, 7 августа, мужчина услышал, что у в унитазе в его доме начала непроизвольно спускаться вода. Он встал с постели и пошел смотреть, что происходит. Когда австриец открыл бачок, то увидел огромного эскулапова полоза, который устроился внутри. Он испугался и немедленно вызвал спасателей.

Представитель пожарной бригады округа Молдинг Лукас Деркитс (Lukas Derkits) рассказал, что извлеченную из необычного убежища рептилию выпустили в лесу. Предположительно, змея попала в сливной бачок через стенки-перегородки.

Деркитс пояснил, что эскулаповы полозы обитают в Европе и вырастают до двух метров в длину. Они считаются одними из крупнейших змей континента.

Ранее сообщалось, что мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете. Предполагается, что змея пробралась в туалет пенсионера по канализационным трубам из квартиры своего хозяина, который живет в том же доме.

Безумный мир,
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