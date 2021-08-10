Мужчина нашел в своем унитазе огромную змею

Житель австрийской коммуны Брайтенфурт-бай-Вин услышал среди ночи странный звук из унитаза и обнаружил в бачке двухметровую змею. Об этом сообщает издание The Sun.

В ночь на субботу, 7 августа, мужчина услышал, что у в унитазе в его доме начала непроизвольно спускаться вода. Он встал с постели и пошел смотреть, что происходит. Когда австриец открыл бачок, то увидел огромного эскулапова полоза, который устроился внутри. Он испугался и немедленно вызвал спасателей.

Представитель пожарной бригады округа Молдинг Лукас Деркитс (Lukas Derkits) рассказал, что извлеченную из необычного убежища рептилию выпустили в лесу. Предположительно, змея попала в сливной бачок через стенки-перегородки.

Деркитс пояснил, что эскулаповы полозы обитают в Европе и вырастают до двух метров в длину. Они считаются одними из крупнейших змей континента.