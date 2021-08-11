Чемпионат мира по обниманию деревьев попал на видео

21 августа 2021 года в горнолыжном курорте Леви, Финляндия стартует второй чемпионат мира по объятиям с деревьями TreeHugging. На сайте мероприятия сказано, что объятия с деревьями — то, что необходимо людям в такое тяжелое время.

"Уже полтора года мир страдает от серьезного отсутствия объятий. Однако мы все можем обнимать деревья — это хорошо и для морального здоровья, и для физического. И мы все можем получить больше удовольствия и поиграть!"

Поскольку поездки и мероприятия ограничены, посетить мероприятие в этом году можно только по приглашениям. Помимо местных жителей, на чемпионат 2021 приедут участники из Испании, России, США, Швейцарии и Украины. Остальных призывают следить за соревнованиями онлайн: на YouTube, Facebook, Twitter и Twitch.

Победителем станет человек, который обнимет больше всего деревьев за восемь минут, не менее пяти секунд на подход. Кроме того, можно участвовать в фристайл-программе. Качество и самоотдачу объятий оценивает профессиональное жюри: лесники, защитники природы и журналисты.

«Нет правильного или неправильного способа обнять дерево. Что важно, так это уважение, понимание того, что дерево — это живое существо, к которому нужно относиться хорошо, как и к нашим близким», —комментирует Ритва Сааренсалми, судья соревнования.

Онлайн-зрителей призывают поучаствовать в отборе на следующий год. Для этого необходимо прислать фото с деревом на почту мероприятия или опубликовать в Instagram с хэштегом #TreeHugging. Также необходимо указать географические координаты дерева и рассказать, почему выбор остановился именно на этом дереве.

Победитель получает право принять участие в соревновании 2022 года в финском лесу Халипуу вживую. Приз — билет на двоих на поезд по маршруту Хельсинки-Рованиеми-Хельсинки, недельное пребывание на двоих в Леви и поездку на двоих в лес Халипуу во время чемпионата 2022 года.