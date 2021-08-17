Мексиканец потратил $6000, чтобы быть похожим на Кена

Кристиан Чавес из провинции Чихуахуа в Мексике превратился в куклу Кена, потратив более $6000 на косметические операции после того, как столкнулся с гомофобными шутками. Об этом пишет The Mirror.

Кристиан Чавес еще в 19 лет сделал себе первую ринопластику, после чего ему существенно больше стала нравится его внешность. После этого он вколол себе ботокс, подтянул овал лица и сделал еще одну ринопластику. Сейчас молодой человек думает о том, чтобы сделать себе операцию по поднятию века "лисьи глаза".