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Мексиканец потратил $6000, чтобы быть похожим на куклу Кена

Газета.Ru
1 час назад

Кристиан Чавес из провинции Чихуахуа в Мексике превратился в куклу Кена, потратив более $6000 на косметические операции после того, как столкнулся с гомофобными шутками. Об этом пишет The Mirror.

Мексиканец потратил $6000, чтобы быть похожим на Кена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кристиан Чавес еще в 19 лет сделал себе первую ринопластику, после чего ему существенно больше стала нравится его внешность. После этого он вколол себе ботокс, подтянул овал лица и сделал еще одну ринопластику. Сейчас молодой человек думает о том, чтобы сделать себе операцию по поднятию века "лисьи глаза".

Мужчина признается, что до изменения своего образа чувствовал себя неуверенно и его задевали шутки, высмеивающими его сексуальную ориентацию.

"Лучшая вещь, которую я получил благодаря всем процедурам - моя уверенность. Каждое изменение, которое я делаю, дает мне чувствовать себя лучше. Дает мне чувствовать свою красоту", - заявил Кристиан.

Безумный мир,Кристиан Чавес,
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