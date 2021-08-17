Мексиканец потратил $6000, чтобы быть похожим на Кена

Кристиан Чавес из провинции Чихуахуа в Мексике превратился в куклу Кена, потратив более $6000 на косметические операции после того, как столкнулся с гомофобными шутками. Об этом пишет The Mirror.
Кристиан Чавес еще в 19 лет сделал себе первую ринопластику, после чего ему существенно больше стала нравится его внешность. После этого он вколол себе ботокс, подтянул овал лица и сделал еще одну ринопластику. Сейчас молодой человек думает о том, чтобы сделать себе операцию по поднятию века "лисьи глаза".
Мужчина признается, что до изменения своего образа чувствовал себя неуверенно и его задевали шутки, высмеивающими его сексуальную ориентацию.
"Лучшая вещь, которую я получил благодаря всем процедурам - моя уверенность. Каждое изменение, которое я делаю, дает мне чувствовать себя лучше. Дает мне чувствовать свою красоту", - заявил Кристиан.