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Японцы придумали «приветливый» туалет

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад

Японский дизайнер Казу Сато (Kazoo Sato) вместе с компанией Disruption Lab построил в Токио новый общественный туалет. Проект получил название «Hi Toilet», что переводится как «Привет-туалет». Название объясняется тем, что уборной можно управлять с помощью голосовых команд, сообщает Designboom.

Японцы придумали «приветливый» туалет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Приветливая» уборная появилась в столичном районе Сибуя 12 августа в рамках проекта Tokyo Toilet Project. Помещение сферической формы выкрашено в белый цвет. В темное время суток его основание подсвечивается теплым светом. Внутри туалет оборудован необходимой техникой, управляемой голосом. Посетитель может дать команду, например, закрыть дверь или смыть воду в унитазе. В помещении установлена круглосуточная система вентиляции.

Авторы концепции планировали продемонстрировать таким способом «великолепие японских общественных туалетов». По идее контакты посетителей с поверхностями должны были свестись к минимуму. «После трех лет исследований, планирования и проектирования мы разработали концепцию, в которой все команды активируются с помощью голоса. Эта идея существовала задолго до появления COVID-19, но пандемия ускорила внедрение бесконтактных туалетов. Я надеюсь, что этот туалет внесет свой вклад в имидж Токио как чистого города», — рассказал Сато в разговоре с нидерландским изданием Manners.

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