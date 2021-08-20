«Колючая мафия»: как зарабатывают на ежах

В Сети вот уже неделю обсуждают статью о ежах журналистки Wired, которая внезапно для себя открыла мир «колючих инфлюенсеров», за которыми следят миллионы фолловеров. «Рамблер» решил провести собственное «расследование» и узнать, как зарабатывают на популярных ежах в Instagram.

Фото: @maplehedgie @maplehedgie

В материале под названием «Темная сторона ежиного инфлюенсинга» Ноэлл Матер призналась, что как только начала следить за колючими представителями животного мира, они буквально заполонили все ее социальные сети. Ей выскакивали баннеры, где крохотные белые ежи рекламируют муку, корицу, книги рецептов и даже эко-отели. Она видела их в роликах, которые «продают» дорогостоящие часы, элитный шоколад и средства для чистки ковров. Как рассказала журналистка, в какой-то момент алгоритмы Сети даже решили, что она является счастливой обладательницей маленького ежика, и начали ей предлагать товары для колючих питомцев, ветеринарные клиники, где круглосуточно спасают домашних любимцев, и иногда даже живых ежей.

@lionelthehog

Как ей удалось выяснить, хозяева «колючих инфлюенсеров» не просто собирают миллионы лайков и тысячи комментариев в профилях своих домашних питомцев, но и строят на их популярности прибыльный бизнес. Правда, глянцевая жизнь ежей имеют и оборотную сторону – они часто болеют, и многочисленные фотосессии здоровья им не добавляют. Некоторые хозяева в погоне за деньгами частенько подменяют одного ежа другим, тем самым продлевая его жизнь в Сети. Таким образом получается, что колючие звезды живут меньше, чем их именные аккаунты. Другие же владельцы ежей после смерти питомца разыгрывают его настоящие похороны, собирают сотни скорбных комментариев и соболезнований, держат траур какое-то время, а потом заводят нового ежа, который продолжает «работать под софитами» в память о предшественнике.

@darcytheflyinghedgehog

Вот, что пишут специалисты, которые занимаются изучением и лечением африканских карликовых ежей – именно их чаще всего и приобретают в качестве домашних любимцев.

«С начала 2013 года люди начали импульсивно заводить африканских карликовых ежей. Правда, вскоре они обнаруживали, что их питомцы – это не только красивая картинка для Instagram, но и живые существа со своими повадками и особенностями. Так, например, ежи ведут ночной образ жизни и не слишком активны при дневном свете. Также у них особые температурные предпочтения, и они требуют тщательного ухода. Одомашненные ежи естественным образом не впадают в спячку, поэтому если внезапное понижение температуры вызовет оцепенение зверька, он может погибнуть».

Вот что еще важно знать о содержании экзотических ежей: они предрасположены к многим болезням, которые не проходят на раз-два и требуют длительного лечения. А значит просто заводить питомца ради фото в Instagram не стоит. Важно изучить особенности ухода и содержания колючих питомцев.

@mr.pokee

Как пишут волонтеры из США, которые занимаются спасением дикой природы, недобросовестные владельцы экзотических животных частенько, не справляясь с приобретенным ежом (и не только), выпускают его в огород, забывая, что зверьки не приспособлены к погодным условиям Северной Америки. В связи с этим неравнодушные к проблемам экзотических ежей даже создали группы в социальных сетях, которые не просто рассказывают о том, как ужиться с колючим другом, но и ищут новые дома «отказникам».