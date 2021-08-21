Названы десять самых отвратительных блюд в мире

Пользователь китайского портала WeChat назвал десять блюд, которые, по его мнению, являются самыми отвратительными и даже шокирующими.

На десятом месте оказалось исландское традиционное блюдо хаукарль, которое представляет собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. От деликатеса исходит резкий запах аммиака.

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На девятое место автор поместил деликатес из Шотландии, готовящийся из бараньих потрохов. По словам пользователя портала, само блюдо выглядит крайне неаппетитно, а после употребления его в пищу на губах остается трудносмываемый слой жира.

Восьмое место досталось индонезийскому супу паники, который местные жители готовят из летучих мышей. Седьмую строчку занял экзотический фрукт дуриан, растущий в лесах Юго-Восточной Азии. Автор поместил его в свой топ из-за «убийственного» запаха.

Готовящиеся в Уганде жареные кузнечики, являющиеся традиционным блюдом, оказались на шестом месте. Автор предупреждает, что не стоит рассчитывать на то, что кузнечики будут чисто вымыты и вычищены.

Сыр касу марцу из Италии занял пятое место. Его готовят с добавлением личинок сырной мухи, которые остаются в блюде и при подаче на стол.

«Но еще более ужасающим является то, что некоторым людям нравится есть сыр вместе с личинками», — отметил автор.

Широко использующееся в пищу в Китае голубиное мясо автор поместил на четвертую строчку, отметив, что эти птицы являются очень нечистоплотными.

Третье место досталось тайваньским пирожкам из свиной крови, готовящимся с добавлением риса, кинзы и арахисовой муки. Автор заверяет, что в Тайване на ночных рынках обычно можно приобрести такие пирожки на палочке, словно мороженое.

Змеиное вино из Вьетнама заняло вторую строчку. Отмечается, что кроме змей в напиток могут класть скорпионов, ящериц, термитов, а также маленьких крокодилов.