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С кота, дразнившего собак в Ленобласти, сняли обвинения

Мария Каткова
3 часа назад

С кота по кличке Пушок, дразнившего собак под Санкт-Петербургом, сняли обвинения. Об этом сообщает "Пятый канал".

В деревне под Петербургом не нашли улик против кота-провокатора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее на кота из деревни Ославье подала заявление соседка. Женщина посчитала, что питомец намеренно сидит вечерами у ее забора и дразнит собак, чтобы они лаяли. Также она утверждала, что он охотится на деревенских птиц.

В администрации заявили, что это не первый раз, когда люди жалуются на животных своих соседей.

"В рамках закона, действительно, все эти животные — курицы, коты, кто угодно — должны содержаться на территории собственников", — прокомментировала ситуацию Наталья Михайлова, и. о. главы администрации Бегуницкого сельского поселения.

Заявление жительницы рассмотрели, но с кота сняли все обвинения, так как не нашли документальных подтверждений его неподобающего поведения. Оно не было зафиксировано на фото или видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых ядовитых животных планеты.

Безумный мир,Наталья Михайлова,
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