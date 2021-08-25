В деревне под Петербургом не нашли улик против кота-провокатора

С кота по кличке Пушок, дразнившего собак под Санкт-Петербургом, сняли обвинения. Об этом сообщает "Пятый канал".

Ранее на кота из деревни Ославье подала заявление соседка. Женщина посчитала, что питомец намеренно сидит вечерами у ее забора и дразнит собак, чтобы они лаяли. Также она утверждала, что он охотится на деревенских птиц.

В администрации заявили, что это не первый раз, когда люди жалуются на животных своих соседей.

"В рамках закона, действительно, все эти животные — курицы, коты, кто угодно — должны содержаться на территории собственников", — прокомментировала ситуацию Наталья Михайлова, и. о. главы администрации Бегуницкого сельского поселения.

Заявление жительницы рассмотрели, но с кота сняли все обвинения, так как не нашли документальных подтверждений его неподобающего поведения. Оно не было зафиксировано на фото или видео.