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Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу

Мария Каткова
2 часа назад

Мужчина, который будучи ребенком снялся для обложки альбома Nirvana, подал в суд на участников группы. Об этом сообщает TMZ.

Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу
Фото: @spencerelden@spencerelden

Американец Спенсор Элдон, который в детстве снялся для альбома Nevermind, требует моральную компенсацию за изображение своих половых органов. Он заявил, что испытывал стресс всю жизнь и обращался за помощью к врачам.

Как утверждает Элдон, его родители н давали разрешение на использование фото, поэтому он требует по 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта дела: участников группы, фотографа и наследников Кобейна.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Елизавета II подаст в суд на принца Гарри.

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