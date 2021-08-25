Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу

Мужчина, который будучи ребенком снялся для обложки альбома Nirvana, подал в суд на участников группы. Об этом сообщает TMZ.

Фото: @spencerelden @spencerelden

Американец Спенсор Элдон, который в детстве снялся для альбома Nevermind, требует моральную компенсацию за изображение своих половых органов. Он заявил, что испытывал стресс всю жизнь и обращался за помощью к врачам.

Как утверждает Элдон, его родители н давали разрешение на использование фото, поэтому он требует по 150 тысяч долларов компенсации от каждого фигуранта дела: участников группы, фотографа и наследников Кобейна.