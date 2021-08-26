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В какой стране успешно работает политическая партия носорогов

Дарья Амосова
1 час назад

Американские партии республиканцев и демократов в СМИ часто зовут «слонами и «ослами». «Животные» прозвища появились из-за неофициальных символов партии, которые символизируют их качества (силу и упрямость соответственно). «Рамблер» рассказывает, в какой стране существует партия носорогов.

В какой стране работает политическая партия носорогов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кратко

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«Партия носорогов» работает в Канаде с 1963 года.

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Сатирическая «Партия носорогов» была создана в Монреале, провинция Квебек. У нее было немного представителей (в разные годы от одной до семи тысяч), однако они умели привлечь к себе внимание. На собрания и выборы «носороги» приходили в костюмах клоунов, а также надевали на лоб метафорический рог из фольги.

Представители утверждали, что они являются духовными потомками бразильского носорога Какареко, которого в 1958 году избрали в совет города Сан-Паулу. Носорог показался основателям партии идеальным символом политика:

«Толстокожий, медлительный, тупой, чертовски быстро двигаются при приближении опасности, и из середины лица растут большие волосатые рога».

Основная повестка и политика партии — не сдерживать обещания в случае победы. Впрочем, были и другие планы:

  • Отмена закона гравитации;
  • Введение английского, французского и неграмотного в качестве официальных языков Канады;
  • Запрет плохой и длинной канадской зимы;
  • Бесплатный носорог в подарок каждому начинающему художнику;
  • Введение малых предприятий, где работает менее одного человека.

У партии было два основных течения: с основания в 1963 до 2006, и с 2007 по нынешний день. «Носороги» выдвигали представителей на каждые выборы вплоть до 1993 года, после чего их приказали убрать из реестра политических партий. В 2001 году партию попытались возродить, но безуспешно.

Спустя шесть лет Брайан «Годзилла» Салми, один из активистов, подал иск против федерального правительства размере 50 миллионов долларов. Причиной иска были новые правила выборов, из-за которых партия распалась. В 2007 году бразды правления взял на себя Франсуа «Йо» Гурдом, изменив название партии на «Нео-носорогов» (также известных как «Вторая партия носорогов»).

Безумный мир,Республиканская партия США,
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