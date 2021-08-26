В какой стране работает политическая партия носорогов

Американские партии республиканцев и демократов в СМИ часто зовут «слонами и «ослами». «Животные» прозвища появились из-за неофициальных символов партии, которые символизируют их качества (силу и упрямость соответственно). «Рамблер» рассказывает, в какой стране существует партия носорогов.

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«Партия носорогов» работает в Канаде с 1963 года.

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Сатирическая «Партия носорогов» была создана в Монреале, провинция Квебек. У нее было немного представителей (в разные годы от одной до семи тысяч), однако они умели привлечь к себе внимание. На собрания и выборы «носороги» приходили в костюмах клоунов, а также надевали на лоб метафорический рог из фольги.

Представители утверждали, что они являются духовными потомками бразильского носорога Какареко, которого в 1958 году избрали в совет города Сан-Паулу. Носорог показался основателям партии идеальным символом политика:

«Толстокожий, медлительный, тупой, чертовски быстро двигаются при приближении опасности, и из середины лица растут большие волосатые рога».

Основная повестка и политика партии — не сдерживать обещания в случае победы. Впрочем, были и другие планы:

Отмена закона гравитации;

Введение английского, французского и неграмотного в качестве официальных языков Канады;

Запрет плохой и длинной канадской зимы;

Бесплатный носорог в подарок каждому начинающему художнику;

Введение малых предприятий, где работает менее одного человека.

У партии было два основных течения: с основания в 1963 до 2006, и с 2007 по нынешний день. «Носороги» выдвигали представителей на каждые выборы вплоть до 1993 года, после чего их приказали убрать из реестра политических партий. В 2001 году партию попытались возродить, но безуспешно.