Женщина обнажилась ради брекетов сына и разбогатела

Жительница США обнажилась на камеру ради оплаты брекетов сына и разбогатела, продавая полученные кадры в сети. Соответствующую историю публикует Daily Star.

54-летняя Элайна Сент-Джеймс (Elaina St James) рассказала о том, как необходимость оплатить лечение сына привела ее к новому увлечению, которое впоследствии стало приносить ей доход. По словам героини материала, она вдохновилась успехом пожилых женщин с большим количеством подписчиков в OnlyFans и тоже решила зарегистрироваться на платформе.

Как сообщает издание, Сент-Джеймс начала снимать себя в полуобнаженном виде и публиковать кадры в соцсети, чтобы заработать достаточно денег на установку брекетов сыну. Женщина призналась, что раньше она стеснялась носить раздельные бикини из-за объемного, по ее мнению, живота. Однако благодаря обилию комплиментов от мужчин, американка стала увереннее в себе.

«Вот вам маленький секрет: парням, кажется, нравится выпирающий животик и моя естественная фигура. Честно говоря, я себя чувствовала плохо из-за комплексов, но подписчики не могут мной насытиться!» — поделилась Сент-Джеймс.

Согласно информации, на данный момент она зарабатывает на подписках 15 тысяч долларов в месяц (1,1 миллиона рублей).

«Уверенность и принятие собственного тела — ключ к успеху», — заключила 54-летняя пользовательница OnlyFans.