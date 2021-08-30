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Женщина обнажилась на камеру ради оплаты брекетов сына и разбогатела

Lenta.ru
3 часа назад

Жительница США обнажилась на камеру ради оплаты брекетов сына и разбогатела, продавая полученные кадры в сети. Соответствующую историю публикует Daily Star.

Женщина обнажилась ради брекетов сына и разбогатела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

54-летняя Элайна Сент-Джеймс (Elaina St James) рассказала о том, как необходимость оплатить лечение сына привела ее к новому увлечению, которое впоследствии стало приносить ей доход. По словам героини материала, она вдохновилась успехом пожилых женщин с большим количеством подписчиков в OnlyFans и тоже решила зарегистрироваться на платформе.

Как сообщает издание, Сент-Джеймс начала снимать себя в полуобнаженном виде и публиковать кадры в соцсети, чтобы заработать достаточно денег на установку брекетов сыну. Женщина призналась, что раньше она стеснялась носить раздельные бикини из-за объемного, по ее мнению, живота. Однако благодаря обилию комплиментов от мужчин, американка стала увереннее в себе.

«Вот вам маленький секрет: парням, кажется, нравится выпирающий животик и моя естественная фигура. Честно говоря, я себя чувствовала плохо из-за комплексов, но подписчики не могут мной насытиться!» — поделилась Сент-Джеймс.

Согласно информации, на данный момент она зарабатывает на подписках 15 тысяч долларов в месяц (1,1 миллиона рублей).

«Уверенность и принятие собственного тела — ключ к успеху», — заключила 54-летняя пользовательница OnlyFans.

Ранее в августе медсестра потеряла работу из-за откровенных фото в сети и разбогатела на их продаже. В 2020 году 37-летняя мать троих детей Элли Рэй (Allie Rae) завела страницу на платформе OnlyFans для дополнительного заработка. Спустя несколько месяцев после регистрации на сайте коллеги Рэй узнали о ее новом хобби и рассказали об этом начальству. Женщина решила бросить карьеру, занялась развитием аккаунта и начала зарабатывать 75 тысяч фунтов стерлингов в месяц (7,6 миллиона рублей).

Безумный мир,Газета Daily Star,
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