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В Краснодарском крае появился первый "Ы" класс

Мария Каткова
1 час назад

В школе 94 Краснодарского края учащиеся пошли в первый "Ы" класс. Видео с линейки опубликовано в Telegram-канале "Подъем".

На кадрах учителя с первоклассниками стоят, держа в руках таблички с буквами 1 "Х", 1 "Ы", 1 "Я" и другими последними буквами русского алфавита.

Авторы канала сообщают, что в школе 94 сформировали 29 первых классов из-за большого количества школьников. Так как людей оказалось слишком много, линейку пришлось проводить в два этапа.

Многие взрослые приготовились к первому сентября заранее. По этому поводу "Рамблер" собрал лучшие мемы.

Безумный мир,Видео,
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