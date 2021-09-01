В Краснодарском крае появился первый "Ы" класс

В школе 94 Краснодарского края учащиеся пошли в первый "Ы" класс. Видео с линейки опубликовано в Telegram-канале "Подъем".

На кадрах учителя с первоклассниками стоят, держа в руках таблички с буквами 1 "Х", 1 "Ы", 1 "Я" и другими последними буквами русского алфавита.

Авторы канала сообщают, что в школе 94 сформировали 29 первых классов из-за большого количества школьников. Так как людей оказалось слишком много, линейку пришлось проводить в два этапа.