Возле Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко в Тирасполе (Молдавия) установили статую Гарри Поттера. Монумент персонажу известных во всем мире романов английской писательницы Джоан Роулинг открыли 1 сентября.

Памятник представляет собой фигуру юного волшебника с совой на плече. «Вот это уровень», «Теперь универ можно переименовать в Хогвартс», — пишут под постом.

Вуз в Приднестровье, возле которого появился новый арт-объект, был основан в 1930 году и является старейшим и самым крупным высшим учебным заведением Молдавии.