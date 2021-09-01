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В Молдавии появился памятник Гарри Поттеру

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Возле Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко в Тирасполе (Молдавия) установили статую Гарри Поттера. Монумент персонажу известных во всем мире романов английской писательницы Джоан Роулинг открыли 1 сентября.

Памятник представляет собой фигуру юного волшебника с совой на плече. «Вот это уровень», «Теперь универ можно переименовать в Хогвартс», — пишут под постом.

Вуз в Приднестровье, возле которого появился новый арт-объект, был основан в 1930 году и является старейшим и самым крупным высшим учебным заведением Молдавии.

В середине августа необычная скульптура появилась и в Москве. Произведение швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина 4» (12-метровая алюминиевая инсталляция) установили на Болотной набережной столицы. Москвичи сравнили памятник с мусором и «стопкой дерьма».

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