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Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев

Lenta.ru
47 минут назад

Россияне Ольга и Иван стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев. Об этом они сообщили «Ленте.ру».

Россияне стали вице-чемпионами мира по обниманию деревьев
Фото: @halipuu@halipuu

«Мы с семьей участвовали в этом чемпионате и стали вице-чемпионами. И на следующий год уже в самой в Финляндии мы будем представлять Россию»,

— рассказала Ольга.

По ее словам, первое место в конкурсе заняла жительница Казахстана.

В своем Instagram-аккаунте россияне рассказали об участии в чемпионате по обниманию деревьев.

«Для участия в чемпионате мы выбрали необычное и потрясающее дерево. Это сосна с тремя стволами. Дерево находится в России, в Санкт-Петербурге, неподалеку от Финского залива. Ходят легенды, что это дерево волшебное и исполняет желания»,

— говорится в публикации.

Помимо жителей России в чемпионате в этом году участвовали представители Испании, Швейцарии, США, Украины и других стран. Очный этап конкурса пройдет в Финляндии в 2022 году.

Безумный мир,Lenta.ru,
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