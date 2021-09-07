«Украл, чтобы не лаяла»: как собака стала поводом для скандала

Отношения с соседями удается наладить далеко не всем. Однако если одни друг с другом предпочитают просто не здороваться, то другие открыто воюют, иногда прибегая даже к самым грязным приемам. «Рамблер» поговорил с одним из участников непростой истории, в которой соседи разругались из-за собаки – и вот чем закончилось это противостояние.

Мы с семьей живем в частном доме в Подмосковье. С соседями с обеих сторон общий язык как-то найти не удалось: одни каждую осень травят всю улицу дымом от жухлой травы и опавших листьев, другие же каждые выходные устраивают шумные гуляния с песнями, танцами вокруг костра и пьяными воплями. Наш же недостаток (по мнению соседей) – это годовалый бигль по имени Элвис, который лает с поводом и без с утра до вечера. Именно из-за нашей собаки и разгорелась ссора, которая привела Давайте по порядку.

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Каждое утро жена отвозит сына в школу. Я обычно встаю вместе с ними – слежу, чтобы собака не улизнула в открытые ворота, когда супруга выезжает из гаража. Вот и в этот раз в начале недели ребенка повезли в школу, я проконтролировал, чтобы Элвис не отправился за ним следом, а после пошел в душ. Когда вернулась жена, мы обсудили планы на день, в разговоре она мельком упомянула, что бигля-то можно уже и на улицу отправить гулять. Тут я замер, потому что собаку я уже не видел больше получаса. Мы изучили весь дом, оббежали весь участок, даже обследовали улицу, на которой живем – Элвиса и след простыл. Забор у нас сплошной, нет даже малейшей щелки, в которую можно пролезть, подкоп под ним сделать невозможно, перепрыгнуть его тоже – мы с женой в панике. Искали собаку часа два-три, безрезультатно. Я уже схватился за голову, начал прокручивать всевозможные варианты развития событий, даже представил себе разговор с сыном, в котором сообщаю, что его любимый питомец сбежал.

Тут стук в дверь. Напомню, мы живем в частном доме – автоматические ворота выходят на улицу, а небольшая калитка соединяет наш участок и участок соседа слева. Открываю дверь, стоит как раз-таки тот самый сосед, который не прочь гульнуть и выпить в компании друзей, и держит Элвиса на руках. Я, не обращая внимание на его перегар, к нему с вопросами, где он нашел собаку. А он мне в ответ: «Я не нашел. Я украл, чтобы не лаяла. У меня с утра голова болит, а ваша псина меня дико бесит. Вот я решил вам продемонстрировать, как прекрасно может быть утром без этого мерзкого лая. Не успокоите своего зверя – успокою я. Но мои методы вам могут не понравиться».

Я в шоке, жена - тоже. Незнакомый человек ворвался на мой участок, забрал собаку, а потом снова пришел ко мне домой без спроса, да еще и угрожает. К такому развитию событий просто невозможно как-то подготовиться. В состоянии шока первое, что я сделал – это вышвырнул человека со своего участка, после думал позвонить в полицию, но решил, что засмеют.

В то же время сосед, которому явно не хватило острых ощущений, кричал нам со своего участка, что если мы не уймем пса, он уймет его сам. Мы с женой, как настоящие блогеры, снимали его на телефоны, пока он бросался оскорблениями, а после и вовсе камнями в сторону нашего участка. Это его взбесило еще больше: прокричав, что мы и «наша скотина» еще пожалеем, он скрылся в своем доме.